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Форвард «Ванкувера» Петтерсон установил уникальное достижение в НХЛ

Форвард «Ванкувера» Петтерсон установил уникальное достижение в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своей площадке «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон отметился заброшенной шайбой в этом матче. Таким образом, шведский форвард стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось записать на свой счёт победный гол в четырёх гостевых встречах подряд.

После 42 матчей «Ванкувер» лидирует в Западной конференции с 59 очками. «Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 45 очков в 40 играх.

Следующий матч «Ванкувер» проведёт с «Баффало Сэйбрз», а «Питтсбург» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

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