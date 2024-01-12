Форвард «Анахайма» Тревор Зеграс выбыл из-за травмы на 6-8 недель

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Один из лидеров «Анахайм Дакс» 22-летний американский форвард Тревор Зеграс выбыл на продолжительный срок из-за полученной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Как отмечает источник, у хоккеиста диагностирован перелом лодыжки. На восстановление Тревору потребуется от шести до восьми недель.

Напомним, на старте сезона Зеграс уже получал травму, из-за которой пропустил 20 матчей. Также Тревор не принимал участия в тренировочном лагере «Анахайма» из-за продолжительных переговоров по новому контракту. На старте сезона стороны заключили трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 17,25 млн.

В нынешнем сезоне НХЛ Зеграс принял участие в 20 матчах, в которых отметился семью (4+3) результативными действиями.