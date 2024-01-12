Овечкин вплотную подобрался к Парку по результативным передачам за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Найиональной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» (1:4).

российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей, продлив свою очковую серию до шести игр.

Таким образом, на счету Овечкина стало 682 передачи за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин вплотную подобрался к Брэду Парку (683), который занимает 65 место в списке ассистентов всех времён.

«Вашингтон» проиграл семь из девяти последних матчей, остался с 44 очками и идёт на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» 13 января примут дома «Нью-Йорк Рейнджерс».