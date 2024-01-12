Овечкин вплотную подобрался к Парку по результативным передачам за карьеру в НХЛ
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Найиональной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» (1:4).
российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей, продлив свою очковую серию до шести игр.
Таким образом, на счету Овечкина стало 682 передачи за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин вплотную подобрался к Брэду Парку (683), который занимает 65 место в списке ассистентов всех времён.
«Вашингтон» проиграл семь из девяти последних матчей, остался с 44 очками и идёт на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» 13 января примут дома «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Картье (Макканн, Ларссон) – 08:50 0:2 Веннберг (Танев) – 18:12 1:2 Пасиоретти (Овечкин, ван Римсдайк) – 25:47 1:3 Шульц (Толванен, Бьёркстранд) – 38:20 1:4 Ларссон (Танев, Шварц) – 52:02
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