«Алкоголь – зло». Кудрявцева сообщила о расставании с экс-игроком сборной России Макаровым

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в социальных сетях сообщила о прекращении отношений с бывшим нападающим сборной России Игорем Макаровым, известным по выступлениям в КХЛ.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — гласит сообщение Кудрявцевой, опубликованное в телеграм-канале.

Напомним, последним клубом Макарова была «Сибирь» в сезоне-2019/2020. Всего за карьеру в КХЛ Игорь провёл 551 матч, в которых отметился 165 (77+88) результативными действиями при показателе полезности «+17». На драфте НХЛ – 2006 он был задрафтован клубом «Чикаго Блэкхоукс» под общим 33-м номером. В 2010 году Игорь провёл свой единственный сезон за океаном в составе клуба АХЛ «Рокфорд» (68 матчей – 24 очка).

Отметим, что Кудрявцева находилась в браке с Игорем Макаровым с 2013 года. В 2018 году у них родилась дочь.\