Форвард «Лады» Никита Попугаев выведен из списка травмированных

25-летний российский нападающий «Лады» Никита Попугаев выведен клубом из списка травмированных, куда он был внесён ещё в середине октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Попугаев принял участие в 11 матчах за «Ладу», в которых отметился пятью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при коэффициенте полезности «+4». Всего за карьеру в КХЛ он провёл 144 встречи, набрав 35 (17+18) очков с показателем полезности «+8». Контракт 25-летнего форварда с «Ладой» рассчитан до апреля 2025 года.

В следующем матче «Лада» сыграет на выезде в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Встреча состоится в субботу, 13 января, начало – в 14:30 мск.