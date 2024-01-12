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«Всегда буду помнить те годы». Гашек поделился воспоминаниями выступлений за «Баффало»

«Всегда буду помнить те годы». Гашек поделился воспоминаниями выступлений за «Баффало»
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Известный в прошлом чешский голкипер Доминик Гашек, дважды выигрывавший Кубок Стэнли, рассказал о временах выступлений в НХЛ за «Баффало Сэйбрз».

«Я прожил в Баффало девять лет, я был игроком «Сэйбрз». Та команда была успешной, фанаты и город любили нас, мы играли в полуфинале, финале, всегда выходили в плей-офф. Один раз только не прошли туда, по-моему, в 1996 году. Хоккеисты были очень популярными людьми. Взаимодействие между мной и сообществом было фантастическим, я всегда буду помнить те годы.

Баффало был идеальным городом для меня. Он не был похож на Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Мы, хоккеисты, шутили, что главный плюс Баффало в том, что нам не нужно ехать сюда на выездные матчи. Мы говорили, что город не бурлит жизнью, там редко что-то происходит, но меня это устраивало.

Кроме хоккея, там есть американский футбол. Больше профессиональных спортивных команд там нет. И когда сезон в НФЛ кончался, город жил только хоккеем. Это рядом с границей с Канадой, поэтому там люди так любят хоккей. Это было просто идеальное место для меня и моей семьи, именно там я стал звездой НХЛ. Для меня этот город как второй дом», — сказал Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube.

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