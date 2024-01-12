Гашек: я убеждён, что своими словами помогаю спортсменам из России вернуться

58-летний бывший чешский вратарь Доминик Гашек, известный по выступлениям в НХЛ за «Баффало Сэйбрз» и «Детройт Ред Уингз», объяснил, почему его слова в отношении российских спортсменов нужно воспринимать как помощь для них.

«Я убеждён, что тем, что я делаю, что говорю о них и хочу сделать для них, я, наоборот, помогаю им, российским спортсменам. Я хочу помочь им и делаю всё, что в моих силах, чтобы вернуть их обратно, чтобы они смогли это сделать и сыграть против нас. Конечно, если они сами хотят вернуться на чемпионаты мира или на какие-либо другие соревнования.

Конечно, есть турниры, такие как НХЛ или соревнования по теннису, где на данный момент российские спортсмены могут играть по действующим правилам. Я просто говорю, что это реклама СВО (здесь и далее формулировка изменена в соответствие с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата»). Но ведь есть соревнования, например, биатлон, куда они не могут попасть. Поэтому я хочу помочь российским спортсменам, чтобы они как можно скорее смогли вернуться, если не хотят быть рекламой СВО», — сказал Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube.