«Деньги — огромный мотиватор». Гашек — об успехах чешских хоккеистов в НХЛ

Обладатель золота Олимпийских игр – 1998 и двукратный обладатель Кубка Стэнли чешский вратарь Доминик Гашек объяснил, в чём заключалась мотивация у хоккеистов во времена его выступлений.

«В чём была мотивация моего поколения? Возможность играть в хоккей на самом высоком уровне, перед 18-20 тысячами зрителей. И, конечно, получать фантастически хорошую зарплату за работу, которая также является моим хобби. Деньги определённо являются частью этого. Я не собираюсь лгать самому себе, говоря, что деньги тут ни при чём. Отчасти потому, что вам много платят, вы хотите играть в лучшей лиге с лучшими игроками.

Деньги – огромный мотиватор, думаю, для всех. Думаю, что у нынешних ребят схожая мотивация», — сказал Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube.