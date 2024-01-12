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В ИИХФ отреагировали на слухи о возможной причастности России к отстранению Израиля

В ИИХФ отреагировали на слухи о возможной причастности России к отстранению Израиля
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Люк Тардиф, президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Россия оказывала на организацию давление, вследствие которого на Израиль были наложены санкции.

«Эти обвинения являются необоснованными», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Напомним, 11 января стало известно, что Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира.

Национальная команда Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.

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