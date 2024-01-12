Бобков сделал передачу на пустые ворота нападающему «Авангарда», который реализовал момент

В эти минуты в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Амур» принимает «Авангард». Идёт третий период, гости ведут в счёте – 3:1.

В середине третьего периода хоккеисты «Авангарда» увеличили своё преимущество в счёте до двух шайб. Отличиться удалось 21-летнему российскому нападающему Никите Холодилину. Однако большую заслугу в этой шайбе на себя взял вратарь «Амура» Игорь Бобков, ранее выступавший за «Авангард», который сделал передачу Холодилину на пустые ворота.

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Таким образом, Холодилин набирает 10-е (6+4) очко в 41-й игре текущего регулярного чемпионата КХЛ.