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Бобков сделал передачу на пустые ворота нападающему «Авангарда», который реализовал момент

Бобков сделал передачу на пустые ворота нападающему «Авангарда», который реализовал момент
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В эти минуты в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Амур» принимает «Авангард». Идёт третий период, гости ведут в счёте – 3:1.

В середине третьего периода хоккеисты «Авангарда» увеличили своё преимущество в счёте до двух шайб. Отличиться удалось 21-летнему российскому нападающему Никите Холодилину. Однако большую заслугу в этой шайбе на себя взял вратарь «Амура» Игорь Бобков, ранее выступавший за «Авангард», который сделал передачу Холодилину на пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, Холодилин набирает 10-е (6+4) очко в 41-й игре текущего регулярного чемпионата КХЛ.

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