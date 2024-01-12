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«Щиток перебросить не могут, это неприемлемая вещь». Мартемьянов — о нападающих «Амура»

«Щиток перебросить не могут, это неприемлемая вещь». Мартемьянов — о нападающих «Амура»
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Андрей Мартемьянов, главный тренер «Амура», выступил с критикой реализации моментов атакующей группой игроков в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:3).

«Считаю, что сегодня не хватило забитых голов. Моментов было предостаточно, не на один матч, к нападающим нет претензии в плане борьбы, созидания, выполнения игрового задания, но щиток вратаря перебросить не могут. Это вообще неприемлемая вещь. Очень много было большинства – то же самое. Моменты есть, голов нет», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Амур» с 50 очками в 49 матчах занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, отставая на пять очков от «Сибири» (55).

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