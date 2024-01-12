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ИИХФ: надеемся найти способ как можно скорее вернуть сборную Израиля

ИИХФ: надеемся найти способ как можно скорее вернуть сборную Израиля
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Международная федерация хоккея предоставила дополнительные разъяснения по поводу отстранения национальной команды Израиля от международных соревнований.

«Совет ИИХФ соберётся в феврале, чтобы оценить ситуацию с безопасностью, связанную с мартовским и апрельским чемпионатами, в которых планирует принять участие Израиль, и соберется в марте, чтобы оценить ситуацию с безопасностью, связанную с апрельским чемпионатом, в котором планирует принять участие Израиль. Это позволит Совету ИИХФ иметь возможность рассматривать каждый чемпионат в индивидуальном порядке, принимая во внимание факты, уникальные для каждого места, где запланировано проведение соответствующего чемпионата.

ИИХФ поддерживает Федерацию хоккея Израиля и хочет обеспечить безопасность всех игроков, участвующих в её чемпионате. Мы полностью понимаем, что это трудное решение, и оно принимается, чтобы в первую очередь уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности всех вовлечённых сторон. ИИХФ надеется найти способ как можно скорее вернуть сборную Израиля к международным матчам», — сказано в заявлении.

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