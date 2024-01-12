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КХЛ отреагировала на скандальный инцидент с тренером «Авангарда» и арбитром матча

КХЛ отреагировала на скандальный инцидент с тренером «Авангарда» и арбитром матча
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал скандальный эпизод матча «Амур» — «Авангард» (2:3), в котором один из главный судей Денис Наумов оскорбил главного тренера омского клуба Михаила Кравца.

«Континентальная хоккейная лига в лице департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение главного арбитра в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ «Амур» — «Авангард». Данный эпизод не красит арбитра, мы все — одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу. Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям», — приводит слова Анисимова пресс-служба лиги.

Напомним, 41-летний российский арбитр Денис Наумов, обслуживавший встречу в паре с Евгением Ромасько, грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу в одном из игровых эпизодов, попавших в телевизионный эфир.

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