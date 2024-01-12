Гашек – о ситуации с Гудачеком в «Кладно»: оказалось, что Ягр не такой и хороший человек

58-летний чешский экс-хоккеист Доминик Гашек высказался о ситуации с вратарём Юлиусом Гудачеком, с которым «Кладно» Яромира Ягра расторг контракт из-за выступлений голкипера в КХЛ.

«Я уже комментировал это, я сказал, что это плохо, я с этим не согласен. Это была плохая идея, это было не особо уместно. Ягр каким-то образом принял это решение, и оказалось, что он не такой уж и хороший человек. Мне это не понравилось, если бы я был владельцем клуба, то не привлёк бы такого игрока (Гудачека. – Прим. «Чемпионата»), потому что знаю, что делал, что он играл там. Но я не был бы каким-то ненормальным критиком, я смотрел бы на это с двух точек зрения. Я думаю, что в команде и в клубе это привело бы к большим противоречиям.

Я не знаю мнения Ягра об СВО, я знаю, поддерживает ли он скажем, украинцев, или наоборот, россиян. Я думаю, что он должен чётко сказать об этом. Так как он публичный человек, было бы неплохо узнать его мнение», — сказал Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube.