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Защитник «Трактора» Телегин совершил жёсткий силовой приём против капитана «Ак Барса» Радулова

Защитник «Трактора» Телегин жёстким силовым отправил на лёд капитана «Ак Барса» Радулова
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В эти минуты в Челябинске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимает «Ак Барс». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

В середине первого игрового отрезка защитник «Трактора» Сергей Телегин жёстким силовым приёмом в своей зоне отправил на лёд капитана «Ак Барса» Александра Радулова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что Радулов в данном матче отметился результативной передачей на гол Дмитрия Кагарлицкого на 14-й минуте первого периода.

37-летний Радулов в нынешнем сезоне провёл 42 встречи, в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков.

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