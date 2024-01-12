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Центральное скаутское бюро НХЛ представило рейтинг драфта 2024 года

Центральное скаутское бюро НХЛ представило рейтинг драфта 2024 года
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Центральное скаутское бюро НХЛ представило рейтинг драфта 2024 года, разделив игроков на выступающих в Северной Америке и остальном мире.

Так лидером рейтинга игроков из Северной Америки стал канадский центрфорвард Маклин Селебрини. На второй строчке — белорусский защитник — Артём Левшунов.

Фото: nhl

Рейтинг драфта НХЛ — 2024 игроков остального мира возглавляет финский нападающий Конста Хелениус. На второй строчке — защитник «Торпедо» Антон Силаев, на третьем — форвард системы СКА Иван Демидов. Матвей Шуравин из «Красной Армии» — восьмой, Игорь Чернышов из МХК «Динамо» — девятый.

Фото: nhl

62-й драфт Национальной хоккейной лиги пройдёт с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада, США. Ожидается, что драфт пройдёт на музыкально-развлекательной арене «Сфера»

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