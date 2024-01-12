Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов назвал одну из проблем казанского клуба

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Трактора» (1:3) в Челябинске и назвал одну из проблем казанского клуба.

«Сложная игра была сегодня, несмотря на то, что мы серьёзно готовились к этому матчу. Понимали, что это важная встреча. Но „Трактор“ сегодня играл на хорошем подъёме, эмоционально, создавал сложности для нас. Неслучайно мы допускали ошибки, после чего и пропустили три шайбы. Нам нужно исправляться в этом плане, ошибки не такие серьёзные, а чисто индивидуальные. Надо убирать моменты, которые мешают нам сыграть достойно. Одна заброшенная шайба? В этом наша проблема. К сожалению, мало забиваем. С одной шайбой сложно выиграть, конечно», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Трактор» сыграет с минским «Динамо», «Ак Барс» в гостях встретится с «Нефтехимиком».