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«Классная игра, заслуженно победили». Тренер «Трактора» А. Заварухин — о 3:1 с «Ак Барсом»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победный домашний матч с «Ак Барсом» (3:1) в Челябинске.

«Классная игра с нашей стороны. Настраивались на матч, на хорошего соперника. Сегодня все линии сыграли отлично. Встреча уровня плей-офф. Очень высокое качество игры от нас. Заслуженно победили», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора».

Челябинский клуб после этой победы набрал 61 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, в следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Трактор» сыграет с минским «Динамо» в Беларуси, «Ак Барс» в гостях встретится с «Нефтехимиком». Обе игры состоятся 14 января.