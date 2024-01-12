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Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», но будет готов к матчу с «Рейнджерс»

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», но будет готов к матчу с «Рейнджерс»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку клуба, но будет готов к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщает журналист Том Гуллитти со ссылкой на главного тренера «столичных» Спенсера Карбери.

«Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» на площадке столичного клуба. Встреча состоится завтра, 13 января, и начнётся в 21:00 мск.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых забросил восемь шайб и сделал 18 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету форварда 1386 матчей, в которых он забил 830 голов и сделал 682 результативные передачи.

Ранее 58-летний чешский бывший голкипер Доминик Гашек высказался о фото Александра Овечкина с президентом России Владимиром Путиным в социальных сетях российского игрока.

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