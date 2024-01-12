Ник Фолиньо продлил контракт с «Чикаго» на $ 9 млн

36-летний американский нападающий Ник Фолиньо продлил контракт с «Чикаго Блэкхоукс» на два года и общую сумму в $ 9 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что предыдущее соглашение игрока заканчивалось в конце этого сезона. Сейчас Фолиньо находится в списке травмированных «Чикаго». 36-летний форвард был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2006 году клубом «Оттава Сенаторз» в первом раунде под общим 28 номером.

В нынешнем сезоне Фолиньо сыграл 39 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков. Всего в рамках НХЛ Ник провёл 1120 игр, в которых набрал 542 (223+319) результативных баллов.

«Чикаго Блэкхоукс» имеет настолько внушительные проблемы с количеством травмированных игроков, что в платёжной ведомости клуба они суммарно получают больше, чем все здоровые хоккеисты.