Гол СКА отменили после тренерского запроса «Спартака»

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В эти минуты в Москве в матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» играет на своём льду со СКА. Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Во втором периоде нападающий СКА Николай Поляков забросил вторую шайбу армейского клуба в матче, однако тренерский штаб «Спартака» взял запрос на положение «вне игры». После видеопросмотра судьи отмели шайбу клуба из Санкт-Петербурга.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ранее в одном из эпизодов матча нападающий «Спартака» Илья Ковальчук дважды ударил защитника СКА Никиту Камалова клюшкой, после того как получил толчок в спину от нападающего армейцев Михаила Воробьёва.