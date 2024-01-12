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«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв дома «Куньлунь»

«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв дома «Куньлунь»
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В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго игрового отрезка Александр Скоренов с передач Ильи Иванцова и Егора Степанова открыл счёт в матче.

На 11-й минуте третьего периода Никита Коростелёв с передачи Адама Лишки удвоил преимущество череповецкого клуба. На 19-й минуте периода Джемел Смит с передач Брэндона Ипа и Райана Меркли размочил счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Скоренов (Иванцов, Степанов) – 24:17 (5x5)     2:0 Коростелёв (Лишка) – 50:21 (5x5)     2:1 Смит (Ип, Меркли) – 58:47 (5x5)    

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» сыграет дома со СКА. «Куньлунь Ред Стар» примет на своём поле уфимский «Салават Юлаев». Обе игры состоятся 14 января.

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