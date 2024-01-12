«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв дома «Куньлунь»

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В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго игрового отрезка Александр Скоренов с передач Ильи Иванцова и Егора Степанова открыл счёт в матче.

На 11-й минуте третьего периода Никита Коростелёв с передачи Адама Лишки удвоил преимущество череповецкого клуба. На 19-й минуте периода Джемел Смит с передач Брэндона Ипа и Райана Меркли размочил счёт в игре.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» сыграет дома со СКА. «Куньлунь Ред Стар» примет на своём поле уфимский «Салават Юлаев». Обе игры состоятся 14 января.