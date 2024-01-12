Вратарь «Спартака» Николаев пропустил четыре шайбы от СКА и был заменён

В эти минуты в Москве в матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» играет на своём льду со СКА. После второго периода счёт 5:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев пропустил четыре шайбы от своего бывшего клуба СКА и был заменён на Патрика Рыбара, который пропустил после первого броска по его воротам.

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Ранее в одном из эпизодов матча нападающий «Спартака» Илья Ковальчук дважды ударил защитника СКА Никиту Камалова клюшкой, после того как получил толчок в спину от нападающего армейцев Михаила Воробьёва.