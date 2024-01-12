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Вратарь «Спартака» Николаев пропустил четыре шайбы от СКА и был заменён

Вратарь «Спартака» Николаев пропустил четыре шайбы от СКА и был заменён
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В эти минуты в Москве в матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» играет на своём льду со СКА. После второго периода счёт 5:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3-й период
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Земчёнок) – 03:40 (5x5)     0:2 Зыков (Никишин, Дедунов) – 33:51 (5x5)     0:3 Толчинский (Воробьёв) – 34:30 (5x5)     0:4 Толчинский (Поляков, Воробьёв) – 37:52 (5x5)     0:5 Грицюк (Зинченко, Гальченюк) – 38:16 (5x5)     1:5 Ковальчук (Порядин, Голдобин) – 45:43 (5x4)     2:5    

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев пропустил четыре шайбы от своего бывшего клуба СКА и был заменён на Патрика Рыбара, который пропустил после первого броска по его воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ранее в одном из эпизодов матча нападающий «Спартака» Илья Ковальчук дважды ударил защитника СКА Никиту Камалова клюшкой, после того как получил толчок в спину от нападающего армейцев Михаила Воробьёва.

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