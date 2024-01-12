«Салават Юлаев» в третий раз в сезоне проиграл «Нефтехимику»
Поделиться
В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 2:0.
Первый период завершился без заброшенных шайб.
В начале второй двадцатиминутки Жан-Себастьен Ди с передач Александра Дергачёва и Андрея Белозёрова открыл счёт во встрече.
На 16-й минуте третьего игрового отрезка Егор Корбит удвоил преимущество нижнекамского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ди (Дергачёв, Белозёров) – 21:19 (5x4) 2:0 Корбит (Дергачёв, Сетдиков) – 55:01 (5x5)
Для уфимского клуба это поражение от «Нефтехимика» стало третьим в сезоне.
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет на своей площадке с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» сыграет в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 14 января.
Комментарии
- 12 января 2024
-
21:42
-
21:32
-
21:21
-
21:14
-
21:12
-
21:10
-
20:54
-
20:41
-
20:34
-
20:23
-
20:17
-
20:08
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:27
-
19:15
-
19:05
-
18:49
-
18:28
-
18:19
-
18:07
-
17:56
-
17:43
-
17:28
-
17:20
-
17:11
-
16:52
-
16:41
-
16:30
-
16:16
-
16:07
-
15:54
-
15:39
-
15:14
Партнерский контент