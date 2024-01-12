«Салават Юлаев» в третий раз в сезоне проиграл «Нефтехимику»

В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 2:0.

Первый период завершился без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки Жан-Себастьен Ди с передач Александра Дергачёва и Андрея Белозёрова открыл счёт во встрече.

На 16-й минуте третьего игрового отрезка Егор Корбит удвоил преимущество нижнекамского клуба.

Для уфимского клуба это поражение от «Нефтехимика» стало третьим в сезоне.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет на своей площадке с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» сыграет в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 14 января.