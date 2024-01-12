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«Салават Юлаев» в третий раз в сезоне проиграл «Нефтехимику»

«Салават Юлаев» в третий раз в сезоне проиграл «Нефтехимику»
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В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 2:0.

Первый период завершился без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки Жан-Себастьен Ди с передач Александра Дергачёва и Андрея Белозёрова открыл счёт во встрече.

На 16-й минуте третьего игрового отрезка Егор Корбит удвоил преимущество нижнекамского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ди (Дергачёв, Белозёров) – 21:19 (5x4)     2:0 Корбит (Дергачёв, Сетдиков) – 55:01 (5x5)    

Для уфимского клуба это поражение от «Нефтехимика» стало третьим в сезоне.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет на своей площадке с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» сыграет в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 14 января.

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