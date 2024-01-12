«Спартак» пропустил от СКА четыре шайбы за четыре минуты и 25 секунд

В эти минуты в Москве в матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» играет на своём льду со СКА. Идёт третий период, счёт 5:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Подопечные Алексея Жамнова во втором периоде пропустили четыре шайбы за четыре минуты и 25 секунд. За армейский клуб отличись Валентин Зыков, дважды Сергей Толчинский и Арсений Грицюк.

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В следующем матче регулярного сезона «Спартак» примет в Москве магнитогорский «Металлург». СКА в Череповце сыграет с местной «Северсталью». Оба матча состоятся в воскресенье, 14 января.