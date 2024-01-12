Илья Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ

В эти минуты в Москве в матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» играет на своём льду со СКА. Идёт третий период, счёт 5:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
На шестой минуте третьей двадцатиминутки Илья Ковальчук с передач Павла Порядина и Николая Голдобина размочил счёт во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
40-летний Илья Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. На счету нападающего 173 шайбы и 227 результативные передачи. Ковальчук стал 20-м игроком, набравшим 400 очков в матчах КХЛ. Шайба в ворота СКА стала для него 200-й в чемпионатах России.
Ранее в одном из эпизодов матча Ковальчук дважды ударил защитника СКА Никиту Камалова клюшкой, после того как получил толчок в спину от нападающего армейцев Михаила Воробьёва.
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