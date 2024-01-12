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«Спартак» продлил серию поражений, пропустив дома пять шайб от СКА

«Спартак» продлил серию поражений, пропустив дома пять шайб от СКА
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На четвёртой минуте первого периода Михаил Воробьёв с передачи Артёма Земчёнока открыл счёт в матче.

На 14-й минуте второго периода Валентин Зыков с передач Александра Никишина и Павла Дедунова удвоил преимущество гостей. Менее чем через минуту Сергей Толчинский с передачи Михаила Воробьёва сделал счёт 3:0. На 18-й минуте периода Сергей Толчинский с передач Николая Полякова и Михаила Воробьёва довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Арсений Грицюк с передач Ивана Зинченко и Алекса Гальченюка сделал счёт 5:0.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Илья Ковальчук с передач Павла Порядина и Николая Голдобина размочил счёт во встрече. На 15-й минуте периода Джоуи Кин с передачи Егора Филина забросил вторую шайбу москвичей в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Земчёнок) – 03:40 (5x5)     0:2 Зыков (Никишин, Дедунов) – 33:51 (5x5)     0:3 Толчинский (Воробьёв) – 34:30 (5x5)     0:4 Толчинский (Поляков, Воробьёв) – 37:52 (5x5)     0:5 Грицюк (Зинченко, Гальченюк) – 38:16 (5x5)     1:5 Ковальчук (Порядин, Голдобин) – 45:43 (5x4)     2:5 Кин (Филин) – 54:26 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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