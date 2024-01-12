«Спартак» продлил серию поражений, пропустив дома пять шайб от СКА

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
На четвёртой минуте первого периода Михаил Воробьёв с передачи Артёма Земчёнока открыл счёт в матче.
На 14-й минуте второго периода Валентин Зыков с передач Александра Никишина и Павла Дедунова удвоил преимущество гостей. Менее чем через минуту Сергей Толчинский с передачи Михаила Воробьёва сделал счёт 3:0. На 18-й минуте периода Сергей Толчинский с передач Николая Полякова и Михаила Воробьёва довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Арсений Грицюк с передач Ивана Зинченко и Алекса Гальченюка сделал счёт 5:0.
На шестой минуте третьей двадцатиминутки Илья Ковальчук с передач Павла Порядина и Николая Голдобина размочил счёт во встрече. На 15-й минуте периода Джоуи Кин с передачи Егора Филина забросил вторую шайбу москвичей в матче.
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- 12 января 2024
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