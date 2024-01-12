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Илья Ковальчук забросил 200-ю шайбу в чемпионатах России

Илья Ковальчук забросил 200-ю шайбу в чемпионатах России
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Илья Ковальчук с передач Павла Порядина и Николая Голдобина размочил счёт во встрече.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, Ковальчук забросил 200-ю шайбу в чемпионатах России: 27 — в Суперлиге, 173 — в КХЛ. 19 шайб были за «Ак Барс», 8 за «Химик», 161 за СКА, 9 за «Авангард», 3 за «Спартак».

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что 40-летний Ковальчук стал 20-м игроком, набравшим 400 очков в матчах КХЛ.

Напомним, Ковальчук стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и НХЛ.

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