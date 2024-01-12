Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о сухом поражении от «Нефтехимика»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал сухое поражение от «Нефтехимика» (0:2).

«Владели инициативой и контролировали шайбу, но не смогли преодолеть оборону соперника – очень плотно они действовали на своём пятачке, не пускали наших нападающих. Моменты, где мы могли сыграть агрессивно, не были достаточно нацелены на ворота. Без голов тяжело выиграть матч. С настроем и самоотдачей всё было хорошо, но против „Нефтехимика“ мы можем играть правильнее», — приводит слова Козлова пресс-служба уфимского клуба.

Для уфимского клуба это поражение от «Нефтехимика» стало третьим в сезоне.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Нефтехимик» сыграет на своей площадке с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» сыграет в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 14 января.