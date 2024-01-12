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Зайцев – о 2:5 в матче со СКА: не нужные шайбы сбили «Спартак», надо было помогать вратарю

Зайцев – о 2:5 в матче со СКА: не нужные шайбы сбили «Спартак», надо было помогать вратарю
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Защитник «Спартака» Егор Зайцев высказался о поражении от СКА (2:5) в Москве.

«Что так резко поменялось в конце второго периода после очень качественной первой половины? Было бы здорово, если бы был ответ на этот вопрос. Одна залетела, вторая, третья, четвёртая – вообще не нужные шайбы. И, конечно, это нас немного подсбило.

Перед третьим периодом были одни мысли – в любом случае никто не собирался сдаваться. Поговорили и решили, что выйдем и проведём хороший третий период. Получится отыграться – будет очень здорово. Если не получится, то всё равно создадим хороший задел на следующую игру, потому что она будет уже через день, и надо к ней готовиться.

Роскошная игра Серебрякова деморализовала нас во втором периоде? Серебро здорово подтащил свою команду, но и наш вратарь выручал нас. Нам надо было больше помогать своему голкиперу, как это делали игроки соперника. Вообще не важно, кто играет в чужих воротах – нам надо забивать, чтобы выигрывать матчи», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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