Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: Ковальчук — отличный парень. Здоровый образ жизни, всем пример

Ротенберг: Ковальчук — отличный парень. Здоровый образ жизни, всем пример
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после уверенной победы над «Спартаком» (5:2) в Москве высказался о нападающем красно-белых Илье Ковальчуке.

«Вбрасывания? Работаем над этим компонентом, это важная составляющая. Выиграл вбрасывание — играешь с шайбой. Это очень важно. На вбрасывания выходят разные игроки, мы это тренируем постоянно.

Ковальчук? Не комментирую игроков соперника. Отличный парень, отличный хоккеист. Хорошо, что у нас такие игроки в лиге. Здоровый образ жизни, всем пример», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, 40-летний Илья Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. На счету нападающего 173 шайбы и 227 результативные передачи.

Материалы по теме
Ротенберг прокомментировал победу СКА в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android