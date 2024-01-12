Ротенберг: Ковальчук — отличный парень. Здоровый образ жизни, всем пример

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после уверенной победы над «Спартаком» (5:2) в Москве высказался о нападающем красно-белых Илье Ковальчуке.

«Вбрасывания? Работаем над этим компонентом, это важная составляющая. Выиграл вбрасывание — играешь с шайбой. Это очень важно. На вбрасывания выходят разные игроки, мы это тренируем постоянно.

Ковальчук? Не комментирую игроков соперника. Отличный парень, отличный хоккеист. Хорошо, что у нас такие игроки в лиге. Здоровый образ жизни, всем пример», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, 40-летний Илья Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. На счету нападающего 173 шайбы и 227 результативные передачи.