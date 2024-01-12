Жамнов ответил на вопрос, может ли «Спартак» использовать Ковальчука в центре

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от СКА (2:5) ответил на вопрос, может ли московский клуб использовать нападающего Илью Ковальчука в центре.

«У нас такой форс-мажор перед игрой произошёл, заболели ребята. Второй-третий период играли в три тройки. Вызвали из Химика Усманова, но он получил травму, тоже выбыл на две-три недели. Будем думать. Только что разговаривали с тренером «Химика», будем вызывать игроков оттуда.

Сегодня попробовали Беляева в центре, половину третьего периода играл в тройке с Порядиным и Голдобиным. Ковальчук? Он не центральный. Опыт и мастерство у меня тоже есть, но я уже не центральный. Пускай он на фланге играет», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.