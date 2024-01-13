Тренер вратарей «Сибири» — о Красоткине: даже папа не думал, что он будет голкипером

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Егор Подомацкий высказался о становлении голкипера «Сибири» Антона Красоткина.

«Как влияет то, что знаю Антона с младенчества? Никак. Обычные рабочие отношения — такие же были в молодёжке «Локо» в Ярославле, такие же и сейчас. Просто мы очень хорошо друг друга знаем. Он всегда работает на полную — что на игре, что на тренировке, что на льду, что на подготовке к игре…

В раздевалку заходили дети игроков, Антон был в их числе, постоянно подходил. Ему нравилась вратарская форма, вот и всё. Не думал, что это наш будущий вратарь. Более того, скажу: даже папа не думал (смеётся). Возможно, он хотел отдать его в хоккей, но точно не вратарём»,— сказал Подомацкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Подомацким читайте на «Чемпионате» сегодня, 13 января, в 10:00 мск.