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Подомацкий — о провале на ЧМ-2000: игроков постоянно куда-то дёргали

Подомацкий — о провале на ЧМ-2000: игроков постоянно куда-то дёргали
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Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Егор Подомацкий высказался о провальном для национальной команды чемпионате мира 2000 года, который проходил в Санкт-Петербурге. Напомним, по итогам турнира сборная России заняла 11-е место из 16.

«Что пошло не так на ЧМ в Санкт-Петербурге? Не получилось полноценной подготовки. Игроков постоянно куда-то выдёргивали, то на телевидение, на какие-то передачи, презентации. Может быть, в этом причина.

Шапкозакидательских настроений не было, ребята приехали играть и выигрывать. Прессу я тогда не читал»,— сказал Подомацкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Подомацким читайте на «Чемпионате»:
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