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Подомацкий: у Николаева каждая тренировка была как праздник

Подомацкий: у Николаева каждая тренировка была как праздник
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Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Егор Подомацкий рассказал о работе с тренером Сергеем Николаевым в ярославском «Торпедо».

«Самый запомнившийся момент в работе с Сергеем Николаевым? Это был мой первый опыт на взрослом уровне, так что каждый день был запоминающимся. Я пришёл молодым парнем в тогда ещё «Торпедо», и каждая тренировка — как праздник. Все его фразы и пословицы были крылатые, не буду приводить примеров (смеётся)»,— сказал Подомацкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Подомацкий — бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года и серебряный призёр чемпионат мира 2002 года.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Подомацким читайте на «Чемпионате»:
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