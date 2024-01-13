Экс-вратарь сборной России: был уверен, что гол Самсонова на Олимпиаде был

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Егор Подомацкий высказался о голе-фантоме Сергея Самсонова в ворота сборной США (2:3) в полуфинале на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.

«Чем Олимпиада отличалась от ЧМ? Это соревнование, где собраны все лучшие спортсмены. Я был единственным игроком из Суперлиги, сначала волновался, переживал, потом было нормально. Хотелось, конечно, провести какое-то время на льду, но, как решил тренер, так и получилось. Приятно было находиться в одной команде с Николаем Хабибулиным, посмотреть, как вратарь такого уровня работает как на тренировках, так и в играх.

Помню ли гол-фантом Самсонова? Да. Я был на тот момент уверен, что это гол. Тогда не было видеоповтора — или просто не захотели смотреть его, что ли»,— сказал Подомацкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Подомацким читайте на «Чемпионате»: