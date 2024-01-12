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Латвийский вратарь «Коламбуса»: хочу, чтобы ко мне относились, как к первому номеру

Латвийский вратарь «Коламбуса»: хочу, чтобы ко мне относились, как к первому номеру
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29-летний латвийский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин высказался о своём статусе в команде.

«Я хочу, чтобы ко мне относились как к первому номеру, верьте, что я могу быть первым номером. Но я не просил обмена, или что-то такое. Что будет дальше, я понятия не имею. Если я смогу играть, я сделаю всё возможное, чтоб вернуться на свой уровень.

Я не собираюсь быть третьим номером, могу вас в этом заверить. Особенно с учётом тяжёлой работы, которую я проделал морально и физически этим летом», — цитирует Мерзликина TSN.

Мерзликин не играл с 30 декабря, когда провёл матч против «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ). Контракт латвийского голкипера рассчитан до конца сезона-2026/2027 с кэпхитом в $ 5,4 млн.

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