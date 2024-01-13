Конечны повторил достижение Джереми Рёника 22-летней давности

В эти минуты в Сент-Поле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Филадельфию Флайерз».

На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 3:2 в пользу хозяев.

Нападающий гостей Трэвис Конечны отметился в этом матче результативной передачей.

Таким обазом, этот матч стал десятым подряд на выезде для Конечны, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Он стал вторым игроком «Флайерз» за последние 22 года, которому удалась двузначная очковая серия в гостевых матчах после того, как в сезоне-2001/2002 это сделал Джереми Рёник (12 матчей подряд).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Конечны, с учётом этой игры, 38 (21+17) очков в 42 матчах.