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Конечны повторил достижение Джереми Рёника 22-летней давности

Конечны повторил достижение Джереми Рёника 22-летней давности
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В эти минуты в Сент-Поле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Филадельфию Флайерз».

На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 3:2 в пользу хозяев.

Нападающий гостей Трэвис Конечны отметился в этом матче результативной передачей.

Таким обазом, этот матч стал десятым подряд на выезде для Конечны, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Он стал вторым игроком «Флайерз» за последние 22 года, которому удалась двузначная очковая серия в гостевых матчах после того, как в сезоне-2001/2002 это сделал Джереми Рёник (12 матчей подряд).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Юханссон (Эрикссон Эк) – 20:51     1:1 Фараби (Конечны, Кутюрье) – 23:37     2:1 Хартман (Голигоски, Богосян) – 41:48     3:1 Болди (Миддлтон, Хартман) – 44:38     3:2 Фёрстер (Лотон, Уокер) – 49:31     3:3 Типпетт (Конечны, Драйсдейл) – 50:56     3:4 Фараби (Замула, Типпетт) – 63:36 (pp)    

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Конечны, с учётом этой игры, 38 (21+17) очков в 42 матчах.

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