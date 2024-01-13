Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

У «Миннесоты» без Капризова одна победа в семи матчах

У «Миннесоты» без Капризова одна победа в семи матчах
Комментарии

В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Филадельфии Флайерз» (3:4 ОТ).

Звёздный российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов пропускал этот матч из-за травмы нижней части тела. Это был седьмой матч подряд, в котором «Миннесоте» пришлось обходиться без россиянина, и лишь в одном из них «Уайлд» удалось добиться победы. Это случилось 7 января в выездном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Капризова 34 (13+21) очка в 34 матчах.

«Миннесота» расположилась на 13-м месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 39 очков. В следующем матче «дикари» 14 января примут дома «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Юханссон (Эрикссон Эк) – 20:51     1:1 Фараби (Конечны, Кутюрье) – 23:37     2:1 Хартман (Голигоски, Богосян) – 41:48     3:1 Болди (Миддлтон, Хартман) – 44:38     3:2 Фёрстер (Лотон, Уокер) – 49:31     3:3 Типпетт (Конечны, Драйсдейл) – 50:56     3:4 Фараби (Замула, Типпетт) – 63:36 (pp)    
Материалы по теме
Первый русский в НХЛ, Капризов, Сергачёв. Лучшие наши в истории лиги: 50-41
Первый русский в НХЛ, Капризов, Сергачёв. Лучшие наши в истории лиги: 50-41
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android