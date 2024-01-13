У «Миннесоты» без Капризова одна победа в семи матчах

В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Филадельфии Флайерз» (3:4 ОТ).

Звёздный российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов пропускал этот матч из-за травмы нижней части тела. Это был седьмой матч подряд, в котором «Миннесоте» пришлось обходиться без россиянина, и лишь в одном из них «Уайлд» удалось добиться победы. Это случилось 7 января в выездном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Капризова 34 (13+21) очка в 34 матчах.

«Миннесота» расположилась на 13-м месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 39 очков. В следующем матче «дикари» 14 января примут дома «Аризону Койотс».