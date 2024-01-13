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Главный тренер «Далласа»: мы совершенно не смогли приблизиться к воротам «Нэшвилла»

Главный тренер «Далласа»: мы совершенно не смогли приблизиться к воротам «Нэшвилла»
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нэшвилл Предаторз» (3:6).

«Очень понравилось, как мы начали. Потом получили глупое удаление в первом периоде и немного потеряли инициативу. После этого они весь оставшийся матч не подпускали нас к воротам. Мы не смогли приблизиться к ним совершенно. У нас не получалось доставлять шайбу и проникать в зоны для атаки. Всю оставшуюся игру мы провели на периметре», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

«Даллас» остался с 53 очками и идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре «звёзды» 14 января будут гостить у «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Лозон – 29:22     0:2 Новак (Гурьянов, Йози) – 33:51     1:2 Хаканпяя (Дюшейн, Сегин) – 41:09     1:3 О'Райлли (Форсберг) – 43:41     2:3 Джонстон (Лундквист, Харли) – 48:11     2:4 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 50:08 (pp)     3:4 Дюшейн (Робертсон, Павелски) – 53:36 (pp)     3:5 Нюквист (Йози, О'Райлли) – 57:27     3:6 Пярссинен – 59:29    
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