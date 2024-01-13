Главный тренер «Далласа»: мы совершенно не смогли приблизиться к воротам «Нэшвилла»

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нэшвилл Предаторз» (3:6).

«Очень понравилось, как мы начали. Потом получили глупое удаление в первом периоде и немного потеряли инициативу. После этого они весь оставшийся матч не подпускали нас к воротам. Мы не смогли приблизиться к ним совершенно. У нас не получалось доставлять шайбу и проникать в зоны для атаки. Всю оставшуюся игру мы провели на периметре», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

«Даллас» остался с 53 очками и идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре «звёзды» 14 января будут гостить у «Чикаго Блэкхоукс».