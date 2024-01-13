«В КХЛ ни для кого нет авторитетов». Игрок «Трактора» Телегин о силовом приёме на Радулове

Защитник «Трактора» Сергей Телегин после победы над «Ак Барсом» рассказал о силовом приёме против капитана казанского клуба Александра Радулова.

«Думаю, он вообще меня не видел. Он был настроен на бросок, а я – пойти в силовую. Это игровой момент, ничего такого нет. Для меня нет авторитетов? Думаю, в КХЛ ни для кого нет авторитетов. У нас такая лига», — приводит слова Телегина «РБ Спорт».

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Телегин в сезоне-2023/2024 сыграл 49 матчей, где набрал 16 (6+10) результативных баллов.

37-летний Радулов в нынешнем сезоне провёл 42 встречи, в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков.

Напомним, в следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Трактор» сыграет с минским «Динамо» в Беларуси.