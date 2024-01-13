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Светлов — о погоне Овечкина: этот сезон сбил всех с шапкозакидательских настроений

Светлов — о погоне Овечкина: этот сезон сбил всех с шапкозакидательских настроений
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Известный российский специалист Сергей Светлов высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ.

«Думаю, этот сезон сбил всех с шапкозакидательских настроений. Были горячие головы, которые утверждали, что уже предстоящей весной рекорд Гретцки падёт. Но с нынешней системой игры „Вашингтона“ это нереально. На мой взгляд, сейчас есть возможность перевести дыхание и спокойно распределить силы на этот сезон и один-два следующих. Вполне реалистичная программа — ещё 10-15 голов в этом чемпионате и по 20-25 в двух последующих. В каком-то смысле программа-минимум. Но она сделает всю хоккейную Россию счастливой», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых забросил восемь шайб и сделал 18 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету форварда 1386 матчей, в которых он забил 830 голов и сделал 682 результативные передачи.

До повторения рекорда Гретцки 38-летнему нападающему осталось забросить 64 шайбы.

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