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Верба получил пятиминутное удаление, на разминке он чуть не начал драку с игроками «Амура»

Верба получил пятиминутное удаление, на разминке он чуть не начал драку с игроками «Амура»
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В эти минуты в Хабаровске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимает омский «Авангард». Идёт первый период, счёт не открыт, 0:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте первой двадцатиминутки нападающий омичей Марк Верба получил большой штраф за атаку в область головы и шеи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, на разминке форвард «ястребов» чуть не начал драку с игроками «Амура». Тогда хоккеисты ограничились словесной перепалкой и небольшой потасовкой.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале «Амура». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного сезона-2023/2024 «Амур» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. «Авангард» в Омске примет действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. Обе игры состоятся 17 января.

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