Чешский комментатор: два словака, играющие в Чехии, хотят выступать в КХЛ

Чешский комментатор Роберт Заруба заявил, что два словацких игрока, выступающие в Чехии, хотят в следующем сезоне играть в Континентальной хоккейной лиге.

«У меня есть информация, что как минимум двое словацких хоккеистов, выступающих в чешской экстралиге, сообщили своим агентам, что хотели бы играть в КХЛ в следующем сезоне. Поэтому между чехами и словаками существует значительная разница в плане работы в России», — приводит слова Зарубы Pravda.sk.

Напомним, сейчас действующий контракт в КХЛ есть у девяти словацких хоккеистов.

Ранее Заруба рассказал, что вратарь «Лайонс Франкфурт» Юлиус Гудачек в Европе искал адвоката для иска по защите репутации после того, как «Кладно» расторг с игроком контракт из-за его прошлой игры в КХЛ.