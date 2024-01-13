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Нападающий «Спартака»: с конца 2023 года у нас куда-то пропала наглость

Нападающий «Спартака»: с конца 2023 года у нас куда-то пропала наглость
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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков высказался о поражении от СКА (2:5) в Москве и поделился ожиданиями от плей-офф.

«Не хватило наглости, она у нас куда-то пропала с конца того года. Надо больше агрессии проявлять в сторону ворот чужих. Может, поэтому от нас и удача отвернулась. Надо готовиться к плей-офф, потому что у нас много проблем, которые нужно исправлять в регулярном чемпионате, пока есть возможность. В плей-офф соперники уже не дадут вяло играть на полконька», — сказал Цыплаков в интервью Legalbet.

В нынешнем сезоне 25-летний Цыплаков провёл 49 матчей, в которых забросил 22 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 32 очка.

Ранее хоккейное агентство Winners рассказало о заинтересованности клубов Национальной хоккейной лиги в нападающем Максиме Цыплакове.

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