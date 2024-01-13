Бывший игрок СКА: Ковальчук не готов играть на уровне КХЛ

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Юрий Гайлик оценил игру нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне КХЛ.

«Ковальчук никак не мог помочь «Спартаку» в матче со СКА? Он не готов. Играть на уровне КХЛ не готов физически. Всё же он шайбу в ворота СКА забросил, набрал 400-е очко в КХЛ? Ему хватит. Я только одно могу сказать: не надо занимать чужие места. Если не можешь держать тот уровень, который сейчас в КХЛ, лучше закончить», — цитирует Гайлика «РБ Спорт».

40-летний Илья Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. На счету нападающего 173 шайбы и 227 результативных передач. Ковальчук стал 20-м игроком, набравшим 400 очков в матчах КХЛ. Илья стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и в НХЛ.