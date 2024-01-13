Мартемьянов: большинству «Амура» больше уделять время не буду, пустая трата времени

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после поражения от «Авангарда» (1:3) высказался об игре в большинстве хабаровского клуба и рассказал о состоянии Александра Хохлачёва и Алекса Бродхёрста.

«Что случилось с большинством в первом периоде? Я затрудняюсь ответить. Не то что моментов, бросков не было. Как забить, если ты не бросаешь? Уделяем очень много времени большинству. Наверное, больше уделять этому время не буду, пустая трата времени. Это надо у игроков спрашивать, много работаем, а воз и ныне там. Беда полная с хорошим и точным завершающим броском.

Хохлачёв и Бродхёрст присоединятся к команде в поездке. Алекс может сыграть, будем смотреть по его самочувствию», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.