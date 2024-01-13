Форвард СКА — о 5:2 со «Спартаком»: они хорошо играли, несмотря на счёт

28-летний форвард петербургского СКА Валентин Зыков высказался о победе над «Спартаком» (5:2) в Москве.

«Они удалялись, мы удалялись! Положительный результат для нас, но игра непростая. Со «Спартаком» всегда интересно: высокие скорости, борьба. Они хорошо играли, несмотря на счёт. Никита Серебряков отлично провёл матч. Было много моментов, где спасал, вытаскивал. Он молодец!» — сказал Зыков в интервью Legalbet.

Напомним, после поражения накануне «Спартак» потерпел пятое поражение подряд и с 67 очками опустился на четвёртое место Западной конференции, пропустив СКА.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 армейский клуб в Череповце сыграет с местной «Северсталью». Игра пройдёт 14 января и начнётся в 17:00 мск.