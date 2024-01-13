«К сожалению, это чистая политика». Глава ХК «Бат-Ям» — об отстранении Израиля

Президент израильского клуба «Бат-Ям» Евгений Гусин высказался про отстранение сборной Израиля от международных соревнований в связи с решением Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«К сожалению, это чистая политика. По моей информации, таким же образом мутят воду и в футболе, и в баскетболе. Но в этих видах спорта наши федерации очень сильные, имеют большой вес и смогли отстоять интересы Израиля, поэтому израильские команды не отстранили от соревнований. Нужно было использовать связи, подключать общественные организации, потому что решение совершенно дикое», — приводит слова Гусина ТАСС.

11 января стало известно, что Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира.