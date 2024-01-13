18-летний защитник «Локомотива» рассказал о попадании шайбы в шею

18-летний защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказал, как ему попали шайбой в шею во время игры.

«Был один бросок. В домашнем матче с ЦСКА Антон Слепышев щёлкнул мне в шею. Бросок был не очень сильным, но тогда я почувствовал, что мне попало не в защиту. Было неприятно, даже немного страшно: меня оглушило, гудела голова, но я смог самостоятельно доехать да лавки. Посидел минуту — и всё стало нормально. Можно сказать, что мне повезло», — цитирует Симашева официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Симашев провёл 44 встречи, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, сегодня стало известно, что вратарю «Спарты» Якубу Коваржу попали в шею, после чего экс-игрока «Автомобилиста» увезли со льда на носилках.